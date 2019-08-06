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بر شرورة تستقبل اسر شهداء الشرعية بمطار شرورة

بر شرورة تستقبل اسر شهداء الشرعية بمطار شرورة

منطقة نجران
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غرفة حفرالباطن تستضيف اجتماع أصحاب الكسارات والغرابيل

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المنطقة الشرقية

بر شرورة تستقبل اسر شهداء الشرعية بمطار شرورة

بر شرورة تستقبل اسر شهداء الشرعية بمطار شرورة
http://almnatiq.net/?p=759999
المناطق - شرورة

استقبلت جمعية البر الخيرية بشرورة ضيوف خادم الحرمين الشريفين اسر شهداء الشرعية القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة القادمين عبر منفذ الوديعة وقدمت الضيافة لهم بساحة المغادرة بمطار شرورة حيث وزعت الوجبات الجافة والمشروبات الباردة والماء كان استقبالهم  رئيس مركز الوديعة عامر الصيعري ومدير شرطة شرورة العميد احمد المحميد والمدير التنفيذي لجمعية البر محمد عوض الصيعري والمهندس عبدالرحمن الصيعري من إدارة مطار شرورة
وقد أقلت اسر الشهداء طائرات الخطوط السعودية من مطار شرورة الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة من خلال رحلات مجدولة ومتتالية لضمان وصولهم في وقت وجيز الى مكة المكرمة تمهيدا لآداء فريضة الحج .

 

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