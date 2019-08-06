حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( غائم جزئي إلى غائم ) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و ( غائم جزئي ) على المدينة المنورة و( غائم جزئي قد تتخللها سحب رعدية ) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 36 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.