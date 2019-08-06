بـ4.. «هلال آسيا» يطرب.. ويقترب من ربع النهائي

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http://almnatiq.net/?p=760006
المناطق - متابعات

وضع الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، فريقه على أعتاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن قاد الأزرق لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه الأهلي إلى فوز 4-2، مسجلاً “هاتريك”، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).
جاءت أهداف جوميز في الدقائق “15”، و”48″ و”64″ والبديل عبدالله الحافظ “82”، فيما سجل أهداف الأهلي عمر السومة “6” ديجانيني تافاريس “39”.
فاجأ الفريق الغربي ضيفه العاصمي بهدف مبكر عن طريق السوري عمر السومة بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، لكن الهلال عاد سريعاً عن طريق رأسية مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز عند الدقيقة 15، ليرتفع نسق المواجهة ويتبادل الفريقان الهجمات.
ومن هجمة مرتدة تمكن الرأس أخضري ديجانيني تافاريس من إعادة فريقه الأهلي إلى المقدمة بهدف عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.
ومع بداية الشوط الثاني، أعاد جوميز الهلال للمباراة بهدفه الشخص الثاني له وفريقه تعادل عند الدقيقة 48 ليدرك الأزرق التعادل، وجاء اللاعب نفسه بالهدف الثالث “هاتريك” عند الدقيقة 64، مستفيداً من تباطأ البديل يزيد البكرفي إبعاد الكرة وسدد يمين محمد العويس حارس مرمى الأهلي، قبل أن يتمكن البديل عبدالله الحافظ من تعزيز تقدم الهلال بهدف رابع عند الدقيقة “82”، ليطلق العماني أحمد أبو بكر الكاف حكم المباراة صافرة النهائية بفوز الضيوف على أصحاب الأرض 4-2.
هذا، ويتجدد لقاء الفريقين الثلاثاء المقبل 13 أغسطس الحالي، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض .

 

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