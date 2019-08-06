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بلدية الوجه تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية الوجه تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=760030
المناطق - تبوك
أكملت بلدية محافظة الوجه استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وتجهيز الشواطئ للمتنزهين والزائرين وأعمال التنظيف والإنارة وتكثيف الرقابة على المسالخ والأسواق والمحطات ومتابعة المخالفات.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن محمد العرادي أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ حرصًا على ظهور محافظة الوجه بأجمل حلّة .
وأشار العرادي إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات مشيرًا إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة باعمالها اليومية كافة.
وأكّد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح التي تشهد ازدحامًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك،وكذلك وجود فريق عمل خلال الإجازة لمعالجة حالات الطوارئ ومتابعة نظافة الشواطئ .
ودعت بلدية محافظة الوجه المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .

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