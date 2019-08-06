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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=760060
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.
كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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