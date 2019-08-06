الهلال يؤكد زعامته القارية بفوز عريض على الأهلي.. وجوميز كلمة السر للأزرق

المناطق - إسلام داوود

انتصارا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حققه الزعيم الأزرق الهلالي، على مستضيفه الأهلي في مباراة ذهاب دور الستة من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

وأحرز عمر السومة في الدقيقة “6” من المباراة أول أهداف الأهلي من أسيست لعبدالفتاح عسيري قبل أن يحرز بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة “15” من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك محمد العويس بنجاح.

واستطاع الأهلي أن يخرج من الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1 بعد الهدف الرائع الذي سجله دجانيني تفاريس بالدقيقة “40” بعد انطلاقة جيدة وانفرد بالحارس عبدالله المعيوف وسدد الكرة في الشباك.

لكن المباراة في الشوط الثاني انقلب رأسا على عقب في صالح الهلال، إذ تمكن بافيتمبي جوميز من تسجيل هدف ثاني بالدقيقة “50” من تسديدة رائعة في شباك العويس ثم عاد وأحرز الثالث بالدقيقة “56” من عمر اللقاء محققا “هاتريك” رائع.

وفي الدقيقة “81” أحرز عبدالله الحافظ هدف رابع أهداف الهلال مختتما بذلك حفلة أهداف الهلال وسط جماهير الأهلي لتي حرصت على الحضور بكثافة عالية في ملعب الجوهرة لمؤازرة فريقها.

موقف صعب:

وبالفوز الذي حققه الهلال على الأهلي في عقر داره اليوم يتعقد موقف الأهلي في البطولة الآسيوية، إذا يحل نادي أهلي جدة ضيفاً على الهلال يوم 13 من الشهر الجاري في مباراة إياب دور الستة عشر بينهما بالبطولة الآسيوية.

ويحتاج الأهلي، إلى الفوز بثلاثية نظيفة، على أرض الهلال، يوم 13 أغسطس الجاري، لكي يتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

بداية موفقة:

ونجح النجم الفرنسي الكبير بافتيمبي جوميز، بعد تحقيقه هاتريك اليوم في مصالحة جماهيره بعد موسم سابق صعب على جماهير الزعيم ملئ بالإخفاقات أبرزها خسارة الدوري.

وأحرز جوميز، رقمًا لأول مرة مع فريفه الهلال، حيث سجل 3 أهداف في مرمى الأهلي، لتكون المرة الأولى، الذي يهز فيها النجم الفرنسي الكبير، شباك منافسه، ثلاث مرات في مباراة واحدة فقط، منذ الانضمام إلى الهلال، في الصيف الماضي.

واحتفل جوميز، مع جماهير الهلال بعيد ميلاده الرابع والثلاثون، حيث انتقل إلى نادي الهلال، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي.

وقبل مباراة الأهلي، سجل جوميز 32 هدفا مع الهلال، في 39 مباراة شارك فيها، منها 21 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، و4 في أبطال آسيا، و7 في كأس الملك.