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أمانة الجوف تواصل رقابتها الصحية على الاسواق وتغلق محل حلويات شهير

أمانة الجوف تواصل رقابتها الصحية على الاسواق وتغلق محل حلويات شهير

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أمانة الجوف تواصل رقابتها الصحية على الاسواق وتغلق محل حلويات شهير

أمانة الجوف تواصل رقابتها الصحية على الاسواق وتغلق محل حلويات شهير
http://almnatiq.net/?p=760067
الجوف - محمد الحسن

اغلقت أمانة منطقة الجوف أحد المطاعم الشهيرة بمدينة سكاكا لصناعة الحلويات، بعد الكشف على المحل ووجود عدد من الملاحظات المخالفة للاشتراطات الصحية .

وتضمنت المخالفات عدم وجود شهادة صحية لعدد من العمالة، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل ، بالاضافة الى تحضير الحلويات بشكل سيئ جداً ، وكذلك ترك المواد الغذائية على الارض ومواد غذائية اخرى مكشوفة، مع وجود روائح صرف صحي داخل المحل . كما تضمنت المخالفات عدم تشغيل وصيانة مراوح التهوية، وعدم تشغيل صواعق الحشرات.

وشدد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على تكثيف المراقبين لمراقبة الاسواق وعدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين للاشتراطات الصحية ، داعياً كافة المنشآت الغذائية الى الالتزام في تنفيذ الضوابط البلدية والنظافة العامة .

وقال مدير الادارة العامة لرقابة الصحية الدكتور سلطان بن هايل السرحاني أن المراقبين الصحيين يعملون يومياً على رقابة الاسواق للتأكد من مدى التزام العاملين في تنفيذ الضوابط البلدية والنظافة العامة، وفحص العمالة للتأكد من خلوهم من الأعراض المرضية، والحرص على تطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير في المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية الخام والمطهية.

ودعت امانة منطقة الجوف المواطنين والمقيمين بعدم التهاون في الابلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على 940 على مدار 24 ساعة .

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