بحضور الأميرة ريما بنت بندر .. الفالح يبحث مع نظيره الأميركي التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج

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بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى وزير الطاقة والصناعة، خالد الفالح، اليوم، في واشنطن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية، كما ناقشا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم، حيث أكد الفالح في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.