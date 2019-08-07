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بحضور الأميرة ريما بنت بندر .. الفالح يبحث مع نظيره الأميركي التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج

بحضور الأميرة ريما بنت بندر .. الفالح يبحث مع نظيره الأميركي التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج
http://almnatiq.net/?p=760086
المناطق - متابعات

بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى وزير الطاقة والصناعة، خالد الفالح، اليوم، في واشنطن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية، كما ناقشا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم، حيث أكد الفالح في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.
كما تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، حيث أكدا عزمهما على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.

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