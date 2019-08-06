الهلال الأحمر السعودي : ١٥ ألف مستفيد من البرنامج التدريبي لموسم الحج ١٤٤٠هـ

مكة - محمد الحسن

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من ٣٠٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة ١٥ ألف متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج، وذلك ضمن برنامج التدريب للهيئة خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ.

شارك في الدورات ١٣٢٨٩ متدرب من ١٨ جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين والشرطة والأمن الدبلوماسي وأمن الطرق والعلميات الأمنية الموحدة والدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وقوات الطوارئ الخاصة والحرس الملكي والكشافة والأمن العام ووزارة الصحة ووزارة الحج وأمن المنشآت والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما استفاد من الدورات ١٣٨٨ متدرب من منسوبي الهيئة.

وتضمنت الدورات أكثر من ١٤٢ دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها ٤٣٧٤ متدرب، و٨٩ دورة في التوعية الصحية استفاد منها ٨٩٣٩ متدرب، وأكثر من ٦٥ دورة طبية قصيرة استفاد منها ١١٤١ متدرب و٤ دورات عامة استفاد منها ٢٢٣ متدرب.

واستفاد من الدورات التدريبية المقدمة لمختلف الجهات المشاركة في موسم الحج ٤٨٢١ متدرب من منطقة مكة المكرمة، بينما استفاد أكثر من ٢٠٥٩ متدرب في منطقة الرياض، و١٦٥٧ في المنطقة الشرقية، و٣٦٧٥ في منطقة نجران، و١١٠٠ متدرب من منطقة القصيم، و١٩٠ متدرب من المدينة المنورة و١٦٠ من منطقة تبوك و١٩٦ من الجوف، ٢٧١ من الحدود الشمالية و١٣٥ من جازان و٩٠ متدرب من عسير، و٣٢٣ من حائل.

وصرح رئيس فريق التدريب في موسم الحج الدكتور محمد السويح، أن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، موكدا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة ومنسوبي أكثر من ١٨ جهة حكومية وخاصة.

وأكد السويح على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب كافة المشاركين في موسم الحج سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءا رئيسا من العملية الإسعافية وإجراء سريعا يساهم في تفادي المضاعفات وانقاذ كثير من الأرواح.