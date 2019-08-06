حذر من الاقتراب من مجاري السيول وعبور الأودية .. مدني جازان : أمطار متفرقة على منطقة جازان ومحافظاتها

جازان - فضة عطيف

شهدت منطقة جازان ومحافظاتها هطول أمطار غزيرة سبقتها تكون سحب رعدية أدت لحالة من الظلام الدامس على المحافظات.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذيرا برفع درجة الإنذار على محافظات منطقة جازان وتأثرها بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر الحالة إلى مساء اليوم .

‏من جانبها نهبت ‫إمارة منطقة جازان عبر موقعها بتويتر كافة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هطول الامطار الغزيرة وعدم الإقتراب من مجاري الاودية والسيول واماكن تجمع الأمطار ، وذلك بناء على التحذيرات الصادرة من قبل الهيئة العامة للأرصاد‬.

متمنين للجميع السلامة

كما اشار الدفاع المدني بجازان الى هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا و هروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وابوعريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جيزان

وسالت على اثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيل متوسط بمجراة الطبيعي ووادي مسله بمحافظة احد المسارحة سيل متوسط بمجراه الطبيعي ووادي مشرف ووادي جازان سيل متوسط بمجراه الطبيعي.

وأوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم / يحيى عبدالله القحطاني أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية .

وأشار الى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة الى الغزيره وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي

وبين انه نتج عنها سقوط شجرة واسلاك ضغط عالي على منزل بأحد المسارحة وسقوط اسلاك ضغط عالي بصناعية أحد المسارحة بالاضافه لدخول مياه الامطار لعدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة والتماس عدد من عدادات الكهرباء وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة .

واشار لانجراف مركبة بوادي مسله بمحافظة احد المسارحة وجاري البحث عن المفقودين

وحذر القحطاني المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لاسمح الله وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية .

وشدد على ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

متمنيا السلامة للجميع.