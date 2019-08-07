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مفتي عام المملكة يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج

مفتي عام المملكة يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج

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مفتي عام المملكة يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج

مفتي عام المملكة يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=760101
مكة المكرمة - مبارك الدوسري .. تصوير : عبدالرحمن الفهد

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، في مقر إقامته بمكة المكرمة ، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، وعدداً من القيادات الكشفية والكشافة.

وقدم الدكتور الفهد في بداية الاستقبال شرح لسماحة المفتي عن الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج ، وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج ، وشرح للخرائط الارشادية التي اصدرتها الجمعية بالإضافة الى التطبيقات الالكترونية التي تساهم في خدمة الحاج.

وعبر سماحة المفتي في كلمة وجهها للكشافين عن شكره لهم وهم يقومون بذلك العمل التطوعي الخير المبارك خاصة وانه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، حيث يساعدون الحاج التائه ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم وهو عمل شرعي ، واشار الى الخبرة التي يتمتع بها المسؤول عنهم الدكتور عبدالله بن سليمان  الفهد ، وانه قدوة ومن أصحاب الهمم العالية الذين يقتدى بهم .

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