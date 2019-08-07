احدث الأخبار

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة
أبرز المواد
 حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون
أبرز المواد
 الانتهاء من المرحلة الأولى للمشاريع التطويرية في الصالات الدولية بالرياض
أبرز المواد
 تطبيق لترجمة النصوص والمستندات عبر تمريرها على الكاميرا
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يضم أغلى مدافع في العالم
أبرز المواد
 عام 2019 يسجل أكثر الشهور سخونة في العالم
أبرز المواد
 “هواوي” تطلق هاتفا جديدا بنظام تشغيلها الخاص
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج
أبرز المواد
 مدني جازان : أمطار متفرقة على منطقة جازان ومحافظاتها
منطقة جازان
 الهلال الأحمر السعودي : ١٥ ألف مستفيد من البرنامج التدريبي لموسم الحج ١٤٤٠هـ
منطقة مكة المكرمة
 بحضور الأميرة ريما بنت بندر .. الفالح يبحث مع نظيره الأميركي التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج
أبرز المواد
ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة

وزارة الحج والعمرة تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة

أبرز المواد
حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون

حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون

أبرز المواد
الانتهاء من المرحلة الأولى للمشاريع التطويرية في الصالات الدولية بالرياض

الانتهاء من المرحلة الأولى للمشاريع التطويرية في الصالات الدولية بالرياض

أبرز المواد

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأرجنتيني لاستعراض العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=760114
المناطق - الرياض

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

وزارة الحج والعمرة تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة

وزارة الحج والعمرة تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة
حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون

حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون
الانتهاء من المرحلة الأولى للمشاريع التطويرية في الصالات الدولية بالرياض

الانتهاء من المرحلة الأولى للمشاريع التطويرية في الصالات الدولية بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*