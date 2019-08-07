حفاظاً على سلامتهم .. 17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن

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بجهود متواصلة وبهمة عالية ومع اكتمال الاستعدادات واستشعاراً لعظمة الركن وشرف خدمة ضيوف الرحمن، يُسهم نحو 17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات وآليات متطورة.

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية في مركز عمليات الدفاع المدني في الحج بالعوالي أوضح قائد المركز العميد علي بن فهد القحطاني ، أن المركز يباشره كوادر مؤهلة في مجال إدارة الحوادث ، تدعمهم تجهيزات فنية وآليات متطورة ، لمباشرة أعمالهم إلى جانب الجهات المشاركة في أعمال موسم الحج لهذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبين القحطاني ، أنه من خلال المركز تتم إدارة جميع الأحداث الطارئة – لا قدر الله – في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر مجموعة من الخلايا التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الحج في مجالات الأمن والسلامة والإشراف الوقائي وغيرها من الأعمال التي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز القيادة والسيطرة التابع لقيادة أمن الحج.

وأفاد العميد القحطاني، إلى أن مركز عمليات الدفاع المدني في الحج ضمن منظومة مركز العمليات الموحدة 911 ، حيث يتم استقبال البلاغات من خلال ما يعرف بنظام “الكاد” , الذي يتم من خلال شبكة تقنية حديثة تبدأ باستقبال البلاغ لتتم عملية مباشرته في حينه , إلى جانب استحداث العديد من البرامج التقنية المساعدة في تعزيز أعمال حدات الدفاع المدني في مكة المكرمة والمشاعر ، مشيراً إلى أن 10 مراصد إلكترونية يتم من خلالها عرض جميع المهام والإنجازات التي يقوم بتنفيذها رجال الدفاع المدني بالحج .

وقال قائد مركز عمليات الدفاع المدني في الحج :” إن الدفاع المدني يتعامل مع البلاغات الواردة بكل فاعلية وسرعة في تلقي ومباشرة البلاغ بواسطة 104 وحدات منتشرة في المشاعر المقدسة ،إضافة إلى الوحدات المساندة في قوة الطوارئ والإسناد .

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