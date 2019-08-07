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“اليونيسف” تدعو أطراف النزاع الليبي لوقف الهجمات على المناطق المدنية

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“اليونيسف” تدعو أطراف النزاع الليبي لوقف الهجمات على المناطق المدنية

http://almnatiq.net/?p=760123
المناطق - وكالات

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” دعوتها جميع أطراف النزاع في ليبيا لوقف الهجمات على المناطق المدنية وإبعاد جميع الأطفال عن الأذى وفقاً لالتزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم : إنها تلقت تقارير تفيد بأن أطفالاً ونساءً كانوا من بين 43 شخصاً قتلوا مؤخرًا في جنوب ليبيا، لافتة النظر إلى أن قتل الأطفال أو تشويههم يعد أحد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

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