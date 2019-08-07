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“التبول الليلي المتكرر” يشير إلى الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة !

“التبول الليلي المتكرر” يشير إلى الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة !
http://almnatiq.net/?p=760139
المناطق_متابعات

قال خبراء في مجال الصحة، إن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض خطيرة .
وقد يسبب “التبول الليلي المتكرر”، الإصابة بمرض السكري وضعف جهاز المناعة وأمراض القلب أيضا، وحتى بعض أنواع السرطان. كما يمكن أن تسبب مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والذهان.
وكشف أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبورك، أنه يمكن أن تلحق قلة النوم أضرارا خطيرة بالصحة، لذا يجب على الأشخاص الذين يستيقظون عدة مرات في الليلة الواحدة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك، مشيرا إلى أن قلة النوم قد تؤثر على جميع أشكال الأداء العقلي، ما يزيد من صعوبة التركيز وتذكر الأشياء أو حقائق جديدة.
ويُصاب الإنسان بما يسمى بـ “التبول المفرط”، عندما تزيد كمية البول عن 2.5 لتر يوميا. ويمكن أن يحدث هذا بسبب شرب كميات كبيرة من السوائل، أو يمكن أن يكون أحد أعراض مرض السكري من النوع 2. كما يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في المثانة أو حصى في الكلى، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي وتضخم البروستاتا لدى الرجال.

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