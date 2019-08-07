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المفاوض الأمريكي: إيران ستتفاوض حول صواريخها البالستية بشرط حضور السعودية!

المفاوض الأمريكي: إيران ستتفاوض حول صواريخها البالستية بشرط حضور السعودية!
http://almnatiq.net/?p=760141
المناطق_متابعات

صرح السيناتور الأمريكي، راند بول، المكلف بالتفاوض مع إيران بشأن إبرام صفقة نووية جديدة، بأن السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق معها حول برنامجها للصواريخ البالستية شرط أن تجلس السعودية حول طاولة المفاوضات .

جاء تصريح بول خلال مقابلة أجرتها معه منظمة “فري ذي بيبل” Free the People المدافعة عن الفكر الليبرتاري، تحت عنوان “هل يستطيع راند بول تجنب الحرب مع إيران؟”.

وقال بول، وهو العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري: “أعتقد أن الإيرانيين يريدون وضع حد لنسبة تخصيب اليورانيوم، وهم مستعدون لبحث التخلي عن الأسلحة النووية إلى الأبد”، ورأى أن فكرة توقيع اتفاق نووي جديد مع طهران واقعية وفقا لروسيا اليوم .

وأشار إلى أن الجانب الأكثر تعقيدا من الصفقة المحتملة هو التفاوض مع أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الصواريخ البالستية.

وأضاف السيناتو الأمريكي: “على الولايات المتحدة الاعتراف أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض حول صواريخها البالستية شرط أن تجلس السعودية حول طاولة المفاوضات وستوافق على تقليص ترسانتها من الأسلحة”.

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