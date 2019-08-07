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الكشف عن هوية الرجل الذي يرافق النائبة الأمريكية المسلمة “إلهان عمر” في أحد المطاعم بكاليفورنيا

الكشف عن هوية الرجل الذي يرافق النائبة الأمريكية المسلمة “إلهان عمر” في أحد المطاعم بكاليفورنيا

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الكشف عن هوية الرجل الذي يرافق النائبة الأمريكية المسلمة “إلهان عمر” في أحد المطاعم بكاليفورنيا

الكشف عن هوية الرجل الذي يرافق النائبة الأمريكية المسلمة “إلهان عمر” في أحد المطاعم بكاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=760145
المناطق_متابعات

ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنه تم التعرف على الرجل الذي ظهر مع النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، في أحد المطاعم التي تقدم طعاما إيطاليًا في كاليفورنيا خلال مارس الماضي.

وانفردت “الديلي ميل” بنشر الفيديو، وحاول فيه مرافق “إلهان عمر” منع المصور من التقاط الفيديو، حيث وضع يده على الكاميرا رافضا الاستمرار في التصوير.

وأوضحت الصحيفة، أن الرجل يدعى “تيم مينيت”، ٣٨ عاما، وهو أحد الذين وقفوا بجانب “إلهان” في حملتها الانتخابية وكان في فريق جمع التبرعات، كما أن لديه سابق معرفة بالسياسة وشغل منصب داخل الكونغرس.

وتشير التقارير إلى أن حملة “إلهان” أنفقت 250 ألف دولار، دفعتها كلها إلى الشركة التي يعمل بها “مينيت” بهدف الدعاية لها.

ورغم أن “مينيت” متزوج من السيدة “بيث”، إلا أن الصحيفة تشير – بحسب مصادرها – إلى أنه ترك منزل الزوجية ويعيش حاليا في شقة في العاصمة الأمريكية.

وكانت “الديلي ميل” نشرت الفيديو، وذكرت أن “إلهان” و”مينيت” يسافران معا في ولايات أمريكية عديدة منها نيويورك وتكساس وسياتل ولوس أنجلوس.

ورفض الثنائي الإدلاء بأي تصريح لـ “الديلي ميل”، حين وجهت لهم سؤالا يتعلق بعلاقتهما معا، فيما تثير تساؤلات بشأن تلك العلاقة وما إذا كانت عاطفية أم لا.

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