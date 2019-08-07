وصول 285 ألف حاج من 19 دولة عبر ثلاثة منافذ

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استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين بواسطة قطار الحرمين

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة عبر القطار 38 حاجا من الجنسية السودانية ، حيث كان في استقبالهم معاونو قطاع ساحل البحر الأحمر ، ورئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 2 الذي يتبعون له المطوف عصام بياري ، ومندوبين من وزارة الحج والعمرة، ومسئولون تابعون لمحطة قطار الحرمين

وفور وصولهم لمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تم توزيع الهدايا عليهم ورش الورود وسقياهم بماء زمزم، في وقت عبر الحجاج عن شكرهم وإمتنناهم لهذا الاستقبال ، مبدين سعادتهم الغامرة كونهم أول دفعة من الحجاج العرب الذين يستقلون قطار الحرمين في رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

من جانب آخر بلغ عدد الواصلين من الحجاج العرب حتى الآن 285 ألف، منهم 120 ألف وصلوا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما وصل 76 ألف عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بينما بلغ الواصلين عن طريق المنافذ البرية قرابة 90 ألف حاج

وتبقى من الحجاج العرب القادمين من 19 دولة قرابة مائة ألف حاج سيقدمون خلال اليومين القادمين ليتكمل العدد الإجمالي لحجاج مؤسسة مطوفي الدول العربية البالغ عددهم قرابة 380 ألف حاج جندت لهم المؤسسسة 146 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان