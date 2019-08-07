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مسؤول صيني يقول هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني

مسؤول صيني يقول هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني
http://almnatiq.net/?p=760171
المناطق_وكالات

قال رئيس مكتب شؤون هونج كونج ومكاو بالصين اليوم الأربعاء إن هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

أدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيين الذين يشرفون على شؤون هونج كونج، بالتعليقات خلال اجتماع في مدينة شينتشين بجنوب الصين.

كان تشانغ يعقد منتدى ضم مندوبي هونج كونج إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هونج كونج.

حيث أن هونج كونج تشهد احتجاجات على مدى شهور تحولت إلى العنف في بعض الأحيان رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم.

غير أن الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى رد فعل على الحكومة أججها قلق كثير من السكان من تآكل الحريات في ظل السيطرة المشددة لزعماء الحزب الشيوعي في بكين.

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