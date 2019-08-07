مسؤول صيني يقول هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني

المناطق_وكالات

قال رئيس مكتب شؤون هونج كونج ومكاو بالصين اليوم الأربعاء إن هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

أدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيين الذين يشرفون على شؤون هونج كونج، بالتعليقات خلال اجتماع في مدينة شينتشين بجنوب الصين.

كان تشانغ يعقد منتدى ضم مندوبي هونج كونج إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هونج كونج.

حيث أن هونج كونج تشهد احتجاجات على مدى شهور تحولت إلى العنف في بعض الأحيان رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم.

غير أن الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى رد فعل على الحكومة أججها قلق كثير من السكان من تآكل الحريات في ظل السيطرة المشددة لزعماء الحزب الشيوعي في بكين.