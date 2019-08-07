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قافلة قرية الهجن تجول بالعائلات في مهرجان ولي العهد

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قافلة قرية الهجن تجول بالعائلات في مهرجان ولي العهد

قافلة قرية الهجن تجول بالعائلات في مهرجان ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=760172
المناطق_الرياض

لاقت قافلة الهجن استحسان وتفاعل الزوار الكبير لفعاليات قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف ضمن مهرجان ولي العهد للهجن والمقام خلال شهر أغسطس من العام الجاري.
ويحرص زوار المهرجان على خوض التجربة بالركوب على الإبل والاستمتاع بجولة على مقرات وأماكن الفعاليات المختلفة إذ لم تقتصر المتعة على ركوب الهجن فقط بل تعدت ذلك للاستمتاع بجولة عائلية لجميع أفراد العائلة في وقت واحد على شكل قافلة تشد رحالها من مكان لآخر ويتعرفوا من خلالها على حياة الأجداد وتنقلاتهم لا سيما أن الهجن تعد وسيلة التنقل الأفضل بالجزيرة العربية لصعوبة تضاريسها .

يذكر أن قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن وفرت مناخاً للهجن يستطيع من خلاله الزائر للقرية التعرف على معلومات شاملة عن الإبل وأنواعها ومواصفاتها يقدمها متخصصين بالهجن ، بالإضافة لإلتقاط الصور التذكارية معها عبر التنقل بالقافلة أو في مناخ الهجن .

لاقت قافلة الهجن استحسان وتفاعل الزوار الكبير لفعاليات قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف ضمن مهرجان ولي العهد للهجن والمقام خلال شهر أغسطس من العام الجاري .

ويحرص زوار المهرجان على خوض التجربة بالركوب على الإبل والاستمتاع بجولة على مقرات وأماكن الفعاليات المختلفة إذ لم تقتصر المتعة على ركوب الهجن فقط بل تعدت ذلك للاستمتاع بجولة عائلية لجميع أفراد العائلة في وقت واحد على شكل قافلة تشد رحالها من مكان لآخر ويتعرفوا من خلالها على حياة الأجداد وتنقلاتهم لا سيما أن الهجن تعد وسيلة التنقل الأفضل بالجزيرة العربية لصعوبة تضاريسها .
يذكر أن قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن وفرت مناخاً للهجن يستطيع من خلاله الزائر للقرية التعرف على معلومات شاملة عن الإبل وأنواعها ومواصفاتها يقدمها متخصصين بالهجن ، بالإضافة لإلتقاط الصور التذكارية معها عبر التنقل بالقافلة أو في مناخ الهجن .

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