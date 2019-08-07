احدث الأخبار

فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”
أبرز المواد
 بولتون يحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو
أبرز المواد
 مصدر أمنى “خلية الإخوان بالكويت” خططت لعمليات إرهابية في الدول الخليج
أبرز المواد
 موسم الطائف يقيم مأدبة افطار ليوم عرفة في أجواء عكاظية
أبرز المواد
 السعودية ثامن دولة في الإجهاد المائي عالميا
أبرز المواد
 وزير الحج يرحب بحجاج أمريكا اللاتينية ويؤكد خلو الحج من الشعارات الحزبية والسياسية
أبرز المواد
 المفاوض الأمريكي: إيران ستتفاوض حول صواريخها البالستية بشرط حضور السعودية!
أبرز المواد
 وصول 285 ألف حاج من 19 دولة عبر ثلاثة منافذ
أبرز المواد
 «ساما»: تأثير محدود في النمو من الارتفاع المحتمل للفائدة بين المصارف
أبرز المواد
 انتحار السجين البرازيلي الذي حاول الهروب متنكراً في هيئة ابنته
أبرز المواد
 1681 حافلة لنقل حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا بالنقل الترددي
أبرز المواد
 الكشف عن هوية الرجل الذي يرافق النائبة الأمريكية المسلمة “إلهان عمر” في أحد المطاعم بكاليفورنيا
أبرز المواد
فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”

فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”

أبرز المواد
بولتون يحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو

بولتون يحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو

أبرز المواد
مصدر أمنى “خلية الإخوان بالكويت” خططت لعمليات إرهابية في الدول الخليج

مصدر أمنى “خلية الإخوان بالكويت” خططت لعمليات إرهابية في الدول الخليج

أبرز المواد
موسم الطائف يقيم مأدبة افطار ليوم عرفة في أجواء عكاظية

موسم الطائف يقيم مأدبة افطار ليوم عرفة في أجواء عكاظية

أبرز المواد

وزير الحج يرحب بحجاج أمريكا اللاتينية ويؤكد خلو الحج من الشعارات الحزبية والسياسية

وزير الحج يرحب بحجاج أمريكا اللاتينية ويؤكد خلو الحج من الشعارات الحزبية والسياسية
http://almnatiq.net/?p=760177
المناطق_مكة

استقبل وزير الحج معالي الدكتور محمد بنتن حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فرضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.

وأوضح معاليه خلال اللقاء أن الحج لا شعارات فيه ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية وأنه الفريضة العظيمة التي تؤكد على معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.

ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحريمين الشريفين من جهد وما توفره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.

روابط ذات صلة

فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”

فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”
بولتون يحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو

بولتون يحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو
مصدر أمنى “خلية الإخوان بالكويت” خططت لعمليات إرهابية في الدول الخليج

مصدر أمنى “خلية الإخوان بالكويت” خططت لعمليات إرهابية في الدول الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*