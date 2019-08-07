طارق صالح يكشف وضع شقيقه بعد أنباء عن إطلاق سراحه بوساطة عمانية

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كشف قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عن أن شقيقه، محمد، ما زال في السجن، مشيرا إلى مرور عامين على احتجازه.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “عامين وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة”.

وأضاف: “في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك”.