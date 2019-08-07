شاهد.. ردة فعل مسن أمريكي بعد أن وقفت سيارة “بيك آب”على عشب أمام منزله !

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استشاط مسن أمريكي، يدعى توماس ميلاندر، ٧٠ عاما، غضبا، بعد أن توقفت سيارة “بيك اب” على عشب في حديقة منزله، لكن رد فعله كان مفاجئا.

وبحسب “الديلي ميل”، حمل الرجل مطرقة في يده وذهب إلى سيارة خلط الأسمنت التي كانت متوقفة على الجانب الآخر من منزله، كرد فعل انتقامي على وجود السيارة “البيك” متوقفة على عشب حديقة منزله.

الواقعة التي شهدتها منطقة “أوماها” بولاية نبراسكا، تسببت في احتجاز المسن في قسم الشرطة، ويواجه ارتكاب “جريمة” يعاقب عليها القانون.

وفي الفيديو يظهر المسن وهو يحطم سيارة “خلط الأسمنت”، ويصيح في سائقها بشدة، ويستمر في الوقت ذاته في عمله التخريبي بالسير بقدميه على عمل الصيانة الأسمنتية.

ويبدو أن سيارة خلط الأسمنت كانت متواجدة في الشارع لإجراء إصلاحات وعمل صيانة، لكن الرجل قام بفعلته الانتقامية كرد فعل على وقوف السيارة الأخرى التابعة لأحد المشرفين على الصيانة .