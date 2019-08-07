مهرجان ” الورد والفاكهة بتبوك يختتم فعالياته

المناطق- تبوك

اختتمت مساء أمس (الثلاثاء) فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بنسخته السابعة، والذي نظمه مجلس التنمية السياحي بالمنطقة واستمر لمدة عشرين يوماً في منتزه الأمير فهد بن سلطان وذلك بحضور أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ، حيث أقيم الحفل الختامي على مسرح المهرجان المكشوف بحضور ممثلي الإدارات الحكومية ووسائل الإعلام، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً يلخص فعاليات المهرجان.

واستعرض خلال الحفل إحصائية عدد زوار المهرجان حيث تجاوز العدد أكثر من نصف مليون زائر وزائرة من مختلف مناطق المملكة، شاهدوا أكثر من خمسين فعالية متنوعة، فيما تم توفير أكثر من 600 وظيفة مؤقتة للشباب والفتيات السعوديين و شاهد الحضور عرضاً لفرقة طيور الظلام الروسية التي قدمت فعالياتها طيلة أيام المهرجان في خيمة السيرك ، وفي نهاية الحفل كرم أمين منطقة تبوك الجهات الحكومية والقطاعات والشركات الداعمة للمهرجان ووسائل الإعلام.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن المهرجان في نسخته السابعة حقق تطور عن ما سبقها من النسخ، حيث جرى مضاعفة الاهتمام بنوعية الفعاليات التي اقيمت في المهرجان، باعتبار أن المهرجان يمثل عنصراً مهماً من عناصر تنمية السياحة في المنطقة، من جميع جوانبه كما حظي المهرجان بالعديد فعاليات المتنوعة شكلت إضافةً نوعية في الترفيه الممزوجة بالثقافة والمعرفة والفائدة لزوار المهرجان.

وأشار الشليبي ” إلى أن المهرجان عرّف زائريه بما تتميز به المنطقة من منتوجات زراعية، بالإضافة إلى تقديم المهرجان للأعمال الفنية والإبداعية والصور الفوتوغرافي من خلال مشاركة الفنانين والفنانات، بجانب تمكين الأسر المنتجة والحرفيين بتسويق منتجاتهم بالإضافة الي استضافة المهرجان المشاريع الشابة الناشئة وذلك لاعطاءهم الفرص في التعريف بمشاريعهم وتسويقها.

وأعرب الدكتور الشليبي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في مدن ومحافظات المنطقة، الذي يعد امتداد لما يقدمه سموه من جهود وتوجيهات رامية إلى تنظيم مهرجانات مثمرة ومميزة بالمنطقة وإبرازها بالشكل الذي يعكس اهمية منطقة تبوك على جميع الاصعدة.