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انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 13.. بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة

انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 13.. بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة

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انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 13.. بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة

انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 13.. بفعاليات تجمع بين الأصالة والمعاصرة
http://almnatiq.net/?p=760211
المناطق_عادل الزهراني

تحت مظلة موسم الطائف مصيف العرب تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 13 للعام 1440 ه، بالعديد من المشاركات المرتبطة بأصالة سوق عكاظ الذي يعتبر منبراً عربياً أصيلاً جمع على أرضه المثقفين والشعراء منذ مئات السنين ولا يزال لليوم ملتقى للمثقفين، الأدباء والشعراء العرب.
الفعاليات التي تستمر لسبعة أيام بداية من يوم الأربعاء 20/12/1440 وتختتم يوم الثلاثاء 26/12/1440 تحوي الكثير من الأنشطة والفعاليات كالندوات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، الرواية العربية الجديدة التحول والمضمون، طاهر زمخشري الشاعر والإنسان، ريادة الأعمال واقع وتحديات، القيم الإعلامية في العصر الجديد، اللغة العربية في آسيا الوسطى، النص الرقمي وسؤال المرحلة، الدراما السعودية تجارب وشهادات، اقتصاديات الفنون، العمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافي.
وقد تم الحرص على المزج ما بين التنوع والاصالة في اختيار الجلسات لتجمع خلال أسبوع ما بين الاصالة والمعاصرة والمواضيع الأدبية، الاجتماعية، الاقتصادية والإنسانية ليكون سوق عكاظ للعام الثالث عشر على التوالي منبراً إعلامياً ومقصداً للمثقفين والعرب.

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