“الصحة” تواصل خطتها التوعوية عن الإجهاد الحراري للحجاج

نشرت وزارة الصحة أكثر من 14 منتجًا توعويًا بعدة لغات عن الاجهاد الحراري تضمنت مقاطع فيديو اسعافيه وتصاميم موشن جرافيك لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإرشادات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن نشر المواد التوعوية استهدف جميع المنصات الالكترونية والميدانية التي تخدم الحاج من خلال المنصات الالكترونية ( تويتر والفيس بوك والانستقرام والسناب شات )، كما تم استهداف المواقع الميدانية ( الطرق الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 300 تصميم ما بين جسور ولوحات كبيرة وصغيرة ، والمشاعر المقدسة نحو 300 تصميماً، إضافة إلى 4 تصاميم على طريق مكة – جدة السريع ، 16 تصميما في محطات القطارات بين المدينة ومكة، وصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بأكثر من 20 شاشة إلكترونية وميناء جدة الإسلامي 6 شاشات إلكترونية ، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.