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شاهد.. لحم الحاشي بديل السمك.. أوميجا 3 وسيلينيوم وقلة دهون

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المناطق - الرياض

مع تزايد الإصابة بأمراض القلب والكولسترول بشكل عام ظهرت لحوم بديلة عن لحم الضان والبقر وما يميزها أنها تحوي نسبا قليلة من الدهون المشبعة التي تتواجد بوفرة في النوعين المذكورين.

لحم الجمل او الحاشي (وهو الجمل الصغير في السن) هو البديل الناجح للأسماك، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا النوع من اللحوم لا يسبب الكولسترول وتراكم الدهون لاسيما لمرضى القلب الذين يمتنعون عن تناول اللحم الأحمر بحسب توصيات أطبائهم.

وأوضحت طبيبة مختصة في برنامج صباح السعودية على قناة السعودية، أن الحاشي يعد البديل للأسماك، إذ يحتوي على جميع المكونات الخاصة بالأسماك، من أوميجا 3 وسيلينيوم وقلة دهون، لمن لا يتناولون الأسماك أو يتحسسون منها.

ووجدت بعض الأبحاث العلمية ان لحم الجمل «الحاشي» يعد أكثر اللحوم التي لا تسبب مشاكل ارتفاع الكولسترول وبالتالي تحد من أمراض القلب كما عزت الأبحاث الأسباب الى انه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون الضارة «المشبعة» مقارنة باللحوم الأخرى مثل الدواجن والخرفان والأبقار والماعز بل ويزيد الأمر أهمية ان الأحماض الدهنية غير المشبعة «الجيدة» متوافرة في لحم الجمال.

وقد صنفت لحوم الحاشي في قائمة الأغذية المناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه والحد من ارتفاع الكولسترول حيث ان ألياف لحم الحاشي خشنة وعريضة ومرتبطة بعضها بالبعض الآخر بشكل لا يسمح بتكون أو تجمع الدهون داخل هذه العضلات والألياف وبذلك يقل ما يعرف بالدهون غير المرئية.

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