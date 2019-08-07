إجراء 311 عملية قلب تخصصية للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

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نجحت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إجراء 15 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام ، ضمن جهود الوزارة وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً هامّاً في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى الرابع من ذي الحجة الجاري ؛ أجرت “الصحة” في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ 296 عملية قسطرة قلبية و15 عملية قلب مفتوح.

وبينت الصحة أن العمليات التخصصية تجرى في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقاً متكاملاً من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقاً للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في كبرى مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

ويعد مركـز القلـب المركـز الرئيسـي الذي يستقبل حالات القلـب من الحجاج التـي تحتاج إلى تدخـّل؛ سواء بالقسـطرة القلبيـة أو الجراحة، ويتم قبول كافة حالات الرعاية القلبية؛ وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة وكافة مستشفيات المشاعر والعاصمة المقدسة، لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفادياً للزحام وتأخير الحالات العاجلة.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن إضافة لتقديم الجراحة لمرض الشريان التاجي، وصمام القلب، وتضخم في الشريان الأورطي والتشريح، وأورام القلب، وعدم انتظام دقات القلب، وفشل عضلة القلب، ومتلازمة مارفان وعدد من الحالات الأخرى الأقل شيوعا.