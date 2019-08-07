2220 موظفاً وموظفة في حملة حج ذكي يخدمون الحجاج بأكثر من 6 لغات

المناطق - الرياض

ضمن حملة “حج ذكي” التي تدعمها عدة جهات حكومية وخاصة، يشارك أكثر من 2220 من منسوبي ومنسوبات شركة STC في خدمة ضيوف الرحمن بإتقان الكثير منهم لغات متعددة تصل الى 6 لغات، فضلاً عن استخدام الجيل الخامس في خدمتهم وخدمة القطاعات المشاركة لأول مرة، بالإضافة للعديد من الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة في حج هذا العام 1440.

كما ساهمت الشركة بدعم الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن “الحج عبادة وسلوك حضاري” في نسختها الثانية عشرة، التي تهدف لتوعية ضيوف الرحمن بمشاركة أكثر من 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص، عبر أربع مراحل، حيث تُعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة “لماذا التصريح؟” وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وهي موجهة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن المرحلة الثالثة تحمل رسالة “سلوكيات الحج”، للتوعية بتجنب السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وتستهدف عامة الحجاج، وأخيراً المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة “شكر للعاملين في موسم الحج وللحجاج على التزامهم بالتوجيهات”.

وأوضح مدير عام التواصل المؤسسي في STC محمد بن راشد أبا الخيل أن الشركة نشرت خلال حج هذا العام شبكة الجيل الخامس واتاحتها بشكل رئيس في ثلاثة خدمات هي: الواي فاي وتقنية الهولوجرام والطائرات المسيرة “الدرونز” والتي تستخدم لأول مرة في حج 1440هـ، كما يمكن للحجاج الاتصال بالشبكة السريعة عبر الواي فاي في عدد من المواقع بالحرم المكي والمشاعر المقدسة، إضافة إلى عرض استخدام تقنية الهولجرام في مواقع محددة تقدم تعليمات وإرشادات تفاعليه ومباشرة ومترجمة للحجيج تتعلق بالمناسك وطرق السلامة وتوجيهات الطوافة.