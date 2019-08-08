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تجربة يابانية ناجحة لسيارة طائرة
http://almnatiq.net/?p=760240
المناطق - وكالات

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، الاثنين، تجربة ناجحة لإطلاق سيارة طائرة بلا طيار، قد تمثل حلا لمشكلة الازدحام المروري في المستقبل.

وتمثل الطائرة الجديدة التي صممتها شركة “إن إي سي كورب”، أحدث حلقة في السباق العالمي نحو إطلاق مركبات ذاتية القيادة، والذي تشارك فيه شركات مثل “أوبر” و”بوينغ”.

وحسبما أوردت “فرانس برس”، فقد حلقت الطائرة لارتفاع بلغ 10 أقدام ولمدة دقيقة واحدة.

والطائرة مزودة بأربعة مراوح وتقلع عموديا ولا تحتاج إلى مدرج للطيران، كما أنها أكبر قليلا من نظيراتها التي اخترعت في السنوات الماضية.

ومن مزايا السيارة الطائرة اليابانية أنها أكثر هدوءا من غيرها، وأرخص من طائرات منافسة مثل المروحيات، وتتميز بسهولة في التنقل.

ووفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، عن الشركة اليابانية فإن ما عرض على وسائل الإعلام هو النموذج المبدئي للسيارة الطائرة، والتي ستخضع لمزيد من الاختبارات.

وصرح نائب رئيس الشركة، نوريهيكو إيشجورو لوكالة “أسوشيتد برس” قائلا: “الثورة في عالم النقل التي تعتمد على السيارات الطائرة ستحدث”، مشيرا إلى أن دور شركته يتمثل في تمهيد الطريق أمام ذلك.

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