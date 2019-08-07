شارع الفن يجذب زوار قرية ورد

عادل الزهراني - الطائف

ابدى عدد من زوار قرية ورد والمقامة فعالياتها بمنتزه الردف عن إعجابهم بالفعاليات المقامة وخاصة شارع الفن الذي جمع بين الرسم بجميع مجالاته والتصوير إضافة انه جمع بين الفنانين الذين لهم خبرة والفنانين حديثي المشاركة الأمر الذي أحدث نقلة في الرسومات المقدمة من الفنانين والفنانات والدورات الحية التي يقدمها بعض الفنانين والفنانات

وتحدث إلينا محمد السهلي وهو احد الزوار من المنطقة الشرقية شاكرا لجميع المشاركين بشارع الفن مبدئيا إعجابه بالمواهب الشابة كما تحدثث ليلى حمد من الرياض بأن الفعاليات جاذبة والأشياء المقدمة ذا جودة عالية فشكرا لمنظمى موسم الطائف

كما تحدث ريان الشهري من أهالي الطائف ان فعاليات موسم الطائف هذا العام فيها تجديد وفعاليات رائعة ومنها شارع الفن الذي تعلمنا أنواع الرسم والفن التشكيلي ومهارة التصوير.