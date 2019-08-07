السفير السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدى فيتنام

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم اليوم الأربعاء أوراق اعتماده لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام سفيراً فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام.

ونقل السفير السويلم لفخامة رئيس فيتنام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته حمل فخامته السفير نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .