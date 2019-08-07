“الصحة” تدرب 120 ممارسا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر المقدسة

المناطق _ مكة المكرمة

أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع .

ويهدف ذلك إلى تدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية، حيث تضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على ” الدمى” المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.