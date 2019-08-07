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وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة ” الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة”

وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة ” الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة”

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وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة ” الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة”

وزارة الداخلية تعقد غداً المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة ” الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة”
http://almnatiq.net/?p=760283
المناطق - الرياض

تعقد وزارة الداخلية بدءاً من يوم غدٍ الخميس 7 ذي الحجة 1440 هـ ، المؤتمر الصحفي للحج ، لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج ،إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.
وسيتم عقد المؤتمر الصحفي الأول عند الساعة الثانية ظهراً ،بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة .

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