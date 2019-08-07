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الإمارات والمملكة تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح

الإمارات والمملكة تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح
http://almnatiq.net/?p=760298
المناطق - الرياض

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.
وأكد المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات كريمة من قيادتيّ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – حفظهما الله – وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
وقال : إن قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.
مما يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019م البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.

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