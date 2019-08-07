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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
http://almnatiq.net/?p=760307
المناطق _ جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحو إلى غائم جزئي على المدينة المنورة، وغائم جزئي على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

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