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متوسطاً حرم المدينة الجامعية :انطلاق أعمال الإنشاء في مسجد جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=760310
الجوف _ محمد الحسن

شرعت إدارة المشاريع بجامعة الجوف بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع مسجد جامعة الجوف الكبير الذي يتوسط الحرم الجامعي،
وسيتربع على مساحة تبلغ 3312 متر مربع مقسمة بين مصلى الرجال والسيدات، ومباني الخدمات كوحدات السكن، والخدمات الأخرى المختلفة للمسجد والمصلين.
المسجد الذي يتوسط حرم المدينة الجامعية أخذ تصميمه والمباني الملحقة به من إرث منطقة الجوف وهوية الجامعة، حيث تشتهر المنطقة بزراعة أشجار الزيتون، فتم توظيف اللون الأخضر الزيتوني في واجهات المشروع وساحاته الخارجية وكذلك مداخله.
وتقع المباني على مساحة 2000 متر مربع تشمل مبنى مصلى الرجال ” المبنى الرئيسي ” الذي يتسع لأكثر من 1400 مصلٍّ، وقد أُخذ بالاعتبار عند التصميم عدم وجود أعمدة وسطية، ما يضفي بعداً جمالياً للمصلى، وكذلك يمكِّن من استخدام كامل المساحة للمصلين، فضلاً عن المصلى الخاص بالسيدات، الذي يأخذ مساحة كلية قدرها 138 متراَ مربعاً بطاقة استيعاب تصل إلى 150 مُصلِّية.
كما روعي في التصميم وجود ساحة خارجية متوسطة لمباني المشروع، تتضمن المداخل الثلاثة الرئيسة، فيما بلغ اتساع الساحة الخارجية
1,236 متراً مربعاً.
يذكر أن مبنى الخدمات الذي يتربع على مساحة 296 متراً مربعاً يتضمن سكن الإمام والمؤذن، فيما خُصصت منها 119 متراً مربعاً لخدمة
المسجد، كغرفة الكهرباء، ومستودع التخزين.
جدير بالذكر أن المدينة الجامعية بالجوف تشهد نهضة متسارعة تظهر ملامحها للزائرين والمارين على الطريق الدولي بالقرب من مطار الجوف، فهي تحتضن مايربو عن 40 مشروعاً، تم استلام أكثر من نصفها ويجري العمل في إنجاز البقية.

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