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الأمير بدر بن سلطان يلتقي قائد قوات الدفاع المدني في الحج

الأمير بدر بن سلطان يلتقي قائد قوات الدفاع المدني في الحج

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الأمير بدر بن سلطان يلتقي قائد قوات الدفاع المدني في الحج

الأمير بدر بن سلطان يلتقي قائد قوات الدفاع المدني في الحج
http://almnatiq.net/?p=760316
المناطق _ مكة المكرمة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم الإربعاء، قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.
وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، والتي ينفذها أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعّمين بما يزيد عن 3 آلاف آلية.

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