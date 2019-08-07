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سمو الأمير عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني

سمو الأمير عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني

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سمو الأمير عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني

سمو الأمير عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=760319
المناطق _ منى

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لقوات ومقرات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440 هـ.
واستعرض سموه لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالي، لأداء مهامهما بكل اقتدار، كما شاهد سموه عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.
عقب ذلك استمع سموه إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
بعد ذلك تفقد سمو وزير الحرس الوطني مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام.
كما تفقد سمو وزير الحرس الوطني مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، إثر ذلك زار سموه أقسام التنويم بالمستشفى، ثم أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.
وأكد سمو وزير الحرس الوطني ضرورة تقديم وتوفير كافة الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج .
ونوه سمو الأمير عبدالله بن بندر في ختام زيارته بالجهود الجبارة التي تبذل من قبل الحكومة الرشيدة في خدمة بيت الله الحرام، وما سخرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنوياً في هذه الأيام المباركة، رافعاً سموه تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين – أيدهما الله –، لما تحظى به كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج من توجيهات سديدة ودعم سخي ومتابعة تهدف إلى مواصلة تقديم أرقى الخدمات للحجاج الكرام، داعياً سموه المولى عز وجل أن يسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وأن يمن عليهم بالقبول.

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