طالبات من الجوف يشاركن بمؤتمر الشباب العربي الدولي 38

الجوف _ محمد الحسن

تشارك الطالبتين ألماس بنت بسام العفر من مدرسة الثانية الثانوية

بدومة الجندل و جوف أحمد العوذة من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط بمؤتمر الشباب العربي الدولي الثامن والثلاثين بالمملكة الأردنية الهاشمية بمحافظة عجلون.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي للطالبتين المشاركات التوفيق في أطروحات حوارية مميزة، وتمثيل طلاب المملكة بأفضل صورة.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن المؤتمر انطلق يوم السبت الماضي ولمدة خمسة أيام، بمشاركة 60 مشارك ومشاركة من دول العالم تحت شعار “خمسة لنوصل”، والذي يهدف إلى تعزيز التضامن والحوار في منطوقه العالمي والثقافي بين الشباب والمساهمة في تطوير قدرات المشاركين والمشاركات في حل المشكلات وتضمين قيم التسامح والاحترام وتقبل الآخر في حياتهم.

وذكرت أن المؤتمر يشمل على عدد من البرامج المكثفة، تشمل جلسات

التربية الإعلامية والدراما وأساسيات المناظرة والحوار والمسرح التفاعلي سعياً لتعزيز السمات القيادية لديهم، كما سيرافق المؤتمر العديد من الأنشطة التطوعية الهادفة لتنمية المجتمع وتمكين الشباب من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية ورحلات سياحية وزيارات ميدانية لمشاهدة كيفية الاستفادة من الموارد المحلية.

وقالت أنه تم ترشيح الطالبتين للمشاركة في المؤتمر من قبل وزارة

التعليم، وذلك بعد مشاركتهن المميزة في مشروع مهارات الحوار ومشروع تحدي البرمجيات الذي أُقيم العام الماضي .