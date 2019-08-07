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مدني تبوك يُحقق جائزة التميز والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي على مستوى مناطق المملكة

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مدني تبوك يُحقق جائزة التميز والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي على مستوى مناطق المملكة

مدني تبوك يُحقق جائزة التميز والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي على مستوى مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=760338
المناطق _ تبوك
حقق منسوبوا مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك جائزة التميز والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي للموسم التوعوي لهذا العام 1440ه على مستوى مديريات الدفاع المدني بالمملكة ، حيث تسلم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني الجائزة اليوم من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو  .
ويأتي هذا التميز لمنسوبي الدفاع المدني بتبوك لما يتمتعون به من حرص ومسئولية واداء اعمالهم بكفاءة واقتدار  .
وبهذه المناسبة أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن فخره واعتزازه بتفوق وتميز منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة مؤكداً ان هذا التميز ما هو الا نتيجة لوقوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مع الدفاع المدني بالمنطقة وتوجيهاته – حفظه الله – وتشجيعه على التميز  وتحقيق الكفاءة في جميع اعمال الدفاع المدني بالمنطقة .
وقدم اللواء ” الشهراني” تهانيه وتبريكاته لكل زملائه مؤكدا أن منطقة تبوك تظم العديد من الكفاءات التي تؤدي اعمالها بكل جد وأجتهاد.

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