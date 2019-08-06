“بر أبها” تسيّر رحلتها للحج بـ 137 حاجاً وحاجة

المناطق _ عسير

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق السادس من ذي الحجة لهذا العام 1440هـ حملة حج جمعية البر بأبها بعدد ثلاث حافلات متجهة لبيت الله الحرام تحمل 137 حاجاً وحاجة لم يسبق لهم أداء فريضة الحج .

وأوضح فضيلة الشيخ محمد بن فحاس أمين عام الجمعية بأن هذه الحملة المباركة انطلقت للمشاعر المقدسة آمنة مطمئنة برعاية الله ثم رعاية القيادة الحكيمة التي خدمة الدين والوطن والمسلمين، مشيراً بأن حجاج الحملة مكفولين كفالة تامة كما يوجد برفقتهم عدداً من المشرفين لتلبية احتياجات الحجاج واستفساراتهم، ودعا بن فحاس للمشاركين في الحملة بالتوفيق والقبول وأن يرعاهم الله بحفظه، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وسعياً مشكوراً .