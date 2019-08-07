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حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية

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حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية

حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية
http://almnatiq.net/?p=760350
الخفجي - سطام الفروان

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء (٥ / ١٢ / ١٤٤٠هـ)، من إنقاذ مواطنة كويتية بعد انفلات زورق بلاستيك كانت على متنه بعرض البحر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC ) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن تلقيهم اتصال على هاتف الطوارئ ( ٩٩٤) من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك الى عرض البحر.
وأشار إلى أنه  تم على الفور التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها وجنسيتها كويتية وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.
وقد طالب  بتوخي الحذر عند استخدام العائلات والقوارب  غير مكتملة السلامة والتي قد تسبب خطراً على الأرواح، مشدداً على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، واجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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