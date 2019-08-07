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بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة

بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة

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دعم المراكز الصحية بعيادات استشارية ومشاريع إعادة تأهيل..

بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة

بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة
http://almnatiq.net/?p=760353
المناطق _ سراة عبيدة

شهد مستشفى سراة عبيدة العام والقطاع الصحي في المحافظة  تطورا ملموسا ً خلال هذا العام حيث حضي بدعم متنوع مع بقية مستشفيات المنطقة ، في إطار الخطوات التطويرية الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي في منطقة عسير .

وبينت صحة عسير أنه وبتوجيه من سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عائض عسيري فقد تم البدء في تفعيل 32 سريراً تضاف للأسرة المفعلة في مستشفى سراة عبيدة في أقسام الجراحة العامة والعناية المركزة وأقسام التنويم وسيتم تشغيلها بشكل تدريجي حتى نهاية هذا العام .

وأكدت صحة منطقة عسير أنه ومن ضمن مراحل التطوير والعمل على تقليص  فترات الانتظار ؛  فقد تم استحداث عيادتين للعيون بتجهيزات متكاملة وحديثة ، بالإضافة إلى توفير جهاز حديث لقسم الأنف والأذن  والحنجرة وتشغيل جهاز آخر بقسم المختبر وبنك الدم ويعتبر من الأجهزة الحديثة أيضاً .

فيما استمر دعم المستشفى طبياً  باستقطاب استشاريين في تخصصات هامة كالجراحة العامة وجراحة الأورام  مع الدكتور عادل قوقندي و المخ والأعصاب بالتعاقد مع الاستشاري الدكتور حسين القحطاني من الحرس الوطني وكذلك تم استحداث عيادة جلدية بتواجد الاستشاري الدكتور صالح الغامدي وعيادة الأنف والأذن  مع الاستشاري محمد سعد الأحمري ،  والاستشاري محمد عبدالسلام في عيادة العظام وعمليات الركبة والفخذ .

كما تم مؤخراً تفعيل  عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وربطها بنظام موعد مع المراكز الصحية فيما تم دعم مركز الرعاية الصحية بسراة عبيدة بعيادات استشارية في تخصصات الجراحة والباطنية والنساء والولادة والأطفال  .

وشملت عمليات التحسين إعادة تجهيز وتطوير 6 مراكز صحية بالهوية الجديدة للصحة وشملت آليات التحسين والتطوير إعادة تاهيل قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية وترميم مبنى الكلى .

بدوره أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة سعيد آل راقع ، أن هذه الخطوات التحسينية والتطويرية التي وجه بتنفيذها سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري لتقديم أرقى الخدمات ؛  تأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر  من سمو أمير منطقة عسير  ومتابعة معالي وزير الصحة .

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