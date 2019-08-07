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أطفال إنسان بضيافة طير عالياً

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أطفال إنسان بضيافة طير عالياً
http://almnatiq.net/?p=760358
المناطق _ الرياض

نظم فريق طير عالياً التطوّعي رحلة ترفيهية لأطفال الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام “إنسان” إلى واحة المراح بمركز غرناطة يوم أمس الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 م برعاية وبتوجيه من نائب القائد الأستاذ خالد بن فيصل باسنبل وقد أشرف على الرحلة مديرة البرامج والفعاليات بالفريق ، الأستاذة لارا بنت مناور المطيري
والأستاذ أسامة بن فواز الشمري

تأتي هذه الرحلة ضمن أهداف الفريق ، كما اشتملت الزيارة على الإنطلاق صباحاً من مقر الجمعية فرع الشمال بعد اكتمال تجمع الأطفال ، ومن ثم وصولهم للمقر مركز غرناطة ، حيث كانت في استقبالهم نائب القائد الاستاذ خالد بن فيصل باسنبل والاستاذ أسامة بن فواز الشمري مشرف المبادرة بعد ،  وعند وصولهم بدأ البرنامج بالنشاط الترفيهي وسط استمتاع الاطفال بممارسة الالعاب الترفيهية المنوعة والتي لاقت تفاعل كبير بينهم وبين متطوعات التي عززت العلاقة القوية والمسؤلية لما تحتويه هذه الرحلة من المتعة والفائدة ،  ومن ثم تناول وجبة الغذاء ، واخيراً فقرة تكريم الشركاء حيث يتخلله الفرح والسرور  وقضاء يوم جميل وممتع.

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