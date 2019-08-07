احدث الأخبار

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا
أبرز المواد
 استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة
أبرز المواد
 أطفال إنسان بضيافة طير عالياً
منطقة عسير
 بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة
منطقة عسير
 حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية
أبرز المواد
 “بر أبها” تسيّر رحلتها للحج بـ 137 حاجاً وحاجة
منطقة عسير
 وصول 5340 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة
أبرز المواد
 مدني تبوك يُحقق جائزة التميز والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي على مستوى مناطق المملكة
منطقة تبوك
 طالبات من الجوف يشاركن بمؤتمر الشباب العربي الدولي 38
منطقة الجوف
 جائز إمارة مكة للإعلام الجديد إبراز للجهود في الحج وتحجم محاولات التشويه
محليات
 سمو الأمير عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يلتقي قائد قوات الدفاع المدني في الحج
أبرز المواد
تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

أبرز المواد
استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة

أبرز المواد
أطفال إنسان بضيافة طير عالياً

أطفال إنسان بضيافة طير عالياً

منطقة عسير
بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة

بدء تفعيل ٣٢ سريراً واستحداث عيادات واستقطاب استشاريين ودعم بأجهزة حديثة بمستشفى سراة عبيدة

منطقة عسير

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا
http://almnatiq.net/?p=760367
المناطق - الرياض

بحسب المسودّة الرسمية لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بالمملكة، فإن تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم بما يعادل 5% من دخل الأسرة اليومي، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يقدر متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية بـ500 ريال تقريباً، وبذا تكون التكلفة اليومية حوالي 25 ريالاً يومياً، كما حددت المسودة غرامة الراكب المتسلل بـ50 ضعف سعر تذكرة الرحلة.

وكانت الإحصاء قد أعلنت في شعبان الماضي، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ 14.823 ريالاً، فإن تكلفة تذكرة اليوم الواحد لمترو الرياض ستبلغ نحو 25 ريالاً، كما أن المسودّة وضحت الفئات التي تتمتع بخصومات تصل لـ50 % للطلبة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وهذه الخصومات للمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. حسب “الوطن”

وجاء في المسودّة أن الأطفال دون سن الـ6 سنوات جميع رحلاتهم مجانية، وهذه الميزة التي تستهدف فئة الأطفال يتم تطبيقها على مشاريع النقل العام في جميع مدن المملكة.

كما نوهت المسودّة بأن كل الخصومات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، حيث أن للجهة المالكة لمشروع النقل العام زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل العام.

روابط ذات صلة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة
حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية

حرس الحدود بالخفجي ينقذ مواطنة كويتية من الغرق في المياه السعودية
وصول 5340 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

وصول 5340 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*