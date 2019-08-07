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“العمل والتنمية الاجتماعية”: مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص الأهلي «قديم»

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“العمل والتنمية الاجتماعية”: مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص الأهلي «قديم»

“العمل والتنمية الاجتماعية”: مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص الأهلي «قديم»
http://almnatiq.net/?p=760386
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم الأربعاء بأنه مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص نادي الأهلي «قديم» والمتداول مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “أود التوضيح بأن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه، من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية”.

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