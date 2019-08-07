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الشؤون الإسلامية تطلق الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لحجاج بيت الله في أول إطلاق بالعالم الإسلامي

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الشؤون الإسلامية تطلق الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لحجاج بيت الله في أول إطلاق بالعالم الإسلامي

الشؤون الإسلامية تطلق الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لحجاج بيت الله في أول إطلاق بالعالم الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=760400
المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة “روبوت الفتوى الآلي ” لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم خلال حج هذا العام1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم في اطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات، ويعمل “الروبوت” عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، ايماناً منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر أن هذه الخدمة تأتي بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على الاسهام في التحول الرقمي بما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكافة الحجاج وفق أعلى معايير الجودة تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله –.
وبين العسكر أن الوزارة لا تألو جهداً في بذل العطاء والسعي للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة من خلال هذه الخدمات وغيرها تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

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