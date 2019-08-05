أهالي” طريف ” يناشدون بافتتاح مستوصف لقوى الأمن

خالد الضبيبي . المناطق

ناشد سكان محافظة طريف امير منطقة الحدود الشماليه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان

افتتاح مستوصف لقوى الأمن نظرًا لكثرة رجال الأمن وأسرهم من سكان المحافظه وإن أقرب مستوصف لقوى الأمن يوجد بعرعر التي تبعد 240كم عن طريف و التي فيها مختلف الدوائر الحكومية العسكرية مما يستوجب سرعة إنشاء مستوصف لقوى الأمن بها

وقد تحدث عدد من العسكريين عن مدى حاجة المحافظة إلى افتتاح المستوصف لتسهيل استفادة ذويهم من الخدمات الصحيه .

وعلماً بان المحافظة شهدت مؤخراً كثافة سكانيه عاليه حيث يتجاوز عدد السكان ٩٠ ألف نسمه يغطيها اربع مستوصفات فقط تابعه لوزارة الصحه بمعدل ٢٠ الف مواطن لكل مستوصف يترتب عليها مواعيد تصل الى أسابيع وأشهر ووجود مستوصفاً لقوى الامن يقلل من مدة انتظار المواعيد ويزيد من تعزيز الخدمات الصحية وتطورها بالمحافظه .