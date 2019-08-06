وكيل امارة الباحة يرعى اختتام مهرجان العسل الدولي

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يختتم مهرجان العسل الدولي في نسخته الثانية عشر بمنطقة الباحة يوم غداً الخميس فعالياته، التي نظمتها جمعية النحّالين التعاونية بالباحة بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، وذلك

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، أن المهرجان شهد عرض أكثر من 40 طن عسل و15 نوع من الاعسال ، إضافة إلى ما يزيد على 150 صنفًا من أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة، استقبال آلاف الزوار للتعرف على أنواع العسل ومنتجات النحل وأدوات ومستلزمات النحل، والنحالين الذين سوقوا منتجاتهم لزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.

وبين أن المهرجان تضمن تنفيذ العديد من

الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل والمسابقات الثقافية والحركية، وإقامة المنتدى الباحة العلمي ، بالإضافة إلى اللقاءات ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الحفل الختام إقامة عدد من الفعاليات، وتوزيع جوائز مسابقة الشيخ علي المجدوعي لأفضل عسل سائل وعسل شمع وأفضل جناح، والسحب على السيارة المقدمة من مؤسسة ديار العز الجهة المنفذة لصيف الباحة ٤٠ وتكريم الإعلاميين، وتكريم اللجان العاملة